Агата Муцениеце перестала скрывать беременность

Агата Муцениеце и Петр Дранга скоро станут родителями. Радостной новостью популярная актриса поделилась на своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм". Агата выложила несколько фотографий, на которых запечатлена на прогулке с возлюбленным, аккордеонистом-виртуозом Петром Дрангой, и дочкой Мией. Сама Агата облачена в обтягивающее платье, не оставляющее сомнений в том, что она ждет ребенка - наряд подчеркнул округлившийся живот актрисы.

В Сети многочисленные поклонники рассыпались в комплиментах и поздравлениях. Однако нашлись и те, кто в очередной раз поставил под сомнение искренность отношений Агаты и Петра, который сделал ей предложение в мае.

Ходят слухи, будто актриса ждет ребенка от богатого несвободного любовника, а роман с Дрангой - лишь прикрытие. "Каждый имеет свои ценности. Что касается, может ли Агата быть беременна от данного товарища, то никто свечку не держал. Но все взрослые люди, и возможен любой вариант развития событий. Эти слухи пошли не на пустом месте, помните, не так давно обсуждалось, что у Агаты роман с богатым мужчиной, который заваливает ее подарками?" - комментировал эту информацию продюсер Сергей Дворцов.

Однако в окружении Агаты Муцениеце утверждают, что слухи о романе с неизвестным богачом не соответствуют действительности.