Иран вывез с объекта в Фордо до удара США 400 килограммов обогащенного урана

Иран вывез с ядерного объекта в Фордо до удара США около 400 килограммов урана. По данным американской разведки, уран обогащен до чистоты 60%. Это немногим ниже, чем 90% обогащенный уран, который обычно используются при создании ядерного оружия, пишет The New York Times. Издание отмечает со ссылкой на представителей администрации Трампа, что местонахождение иранских ядерных материалов СШЩА неизвестно.

Ранее иранские СМИ сообщили, что три ядерных объекта Ирана были эвакуированы за некоторое время до американских ударов. Из центров были вывезены все запасы обогащенного урана, это исключило риск радиационного выброса в результате атаки.

Данные о предварительной эвакуации подтверждаются спутниковыми снимками, о которых сообщали американские СМИ. По их данным, 19 июня спутники зафиксировали 16 грузовиков вдоль дороги, ведущей к подземному комплексу.