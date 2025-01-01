Лунный посевной календарь для дачника и огородника на август 2025 года

Август — время сбора урожая и начала подготовки к осени и следующему сезону. Оптимальные дни для посадок, подкормок, обрезки, полива — в лунном календаре на август 2025 года от "ТВ Центра".

Фазы Луны в августе

Растущая Луна: 1-8 и 25-31 августа;

Полнолуние: 9 августа;

Убывающая Луна: 10-22 августа;

Новолуние: 23 августа.

Общие рекомендации

В первую неделю августа Луна будет "расти", а значит, это благоприятное время для посадки растений, формирующих плоды над землёй. Это зелёные культуры, пряные травы, клубника, земляника, а также повторные посевы фасоли, гороха, шпината. В это же время хорошо приживаются черенки, активно укореняются саженцы.

Полнолуние 9 августа стоит использовать для отдыха или лёгких садовых работ, например, полива, рыхления, сбора семян. А вот с 10 по 21 августа, на убывающей Луне, усилия стоит направить на корнеплоды и растения, дающие подземный урожай: морковь, свёклу, редьку, дайкон, то есть то, что успеет созреть до середины сентября. Это хорошее время для санитарной обрезки кустов, прополки, борьбы с вредителями и болезнями.

В новолуние 23 августа лучше отдохнуть и не заниматься вообще никакими работами.

С 25 августа начинается новый виток растущей Луны. Он подходит для посадки зелени и цветов, пересадки комнатных растений, внесения удобрений. Конец августа — хорошее время для подготовки почвы под осенние посадки: перекопки, внесения компоста, сидератов.

Благоприятные дни

В первой половине месяца, на растущей Луне, особенно удачными считаются 3, 4 и 7 августа. В эти дни можно смело сажать зелень, цветы, клубнику, укоренять черенки.

На убывающей Луне наиболее продуктивными станут 13, 14, 18 и 20 августа. Это хорошее время для посадки корнеплодов, санитарной обрезки, заготовок и борьбы с вредителями.

После новолуния благоприятные дни приходятся на 27, 28 и 30 августа . В эти три дня можно снова заниматься зеленью, пересадкой цветов, декоративных кустарников.

Неблагоприятные дни

На полнолуние 9 августа лучше не планировать активных посадок, растения в это время особенно чувствительны к любым вмешательствам. С 22 по 24 августа, в период новолуния, также стоит воздержаться от посадок, пересадок и обрезки.

Посадки по датам

1–8 августа — оптимальное время для посева зелени (укроп, петрушка, базилик), салата, шпината, пекинской капусты. Удачны также посадки клубники и укоренение черенков смородины, крыжовника, винограда.

10–21 августа — можно сажать морковь, свёклу, дайкон, редьку, пересаживать многолетники, делить корневища. Обрезать, пропалывать, вносить фосфорные и калийные удобрения.

22–24 августа — в период новолуния ничего не делаем.

25–31 августа — можно сажать зелёные культуры, пекинскую капусту, пересаживать клубнику, черенковать кустарники. Подходящее время для посадки сидератов — горчицы, фацелии, овса.