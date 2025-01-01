Православный календарь на июль 2025: важные праздники и традиции

В церковном календаре в июле не так много великих праздников, однако каждый день верующие могут вспомнить либо события из истории религии, либо почтить память одного или нескольких святых. Самый значимый праздник — Рождество Иоанна Предтечи. Он отмечается 7 июля. Также продолжается Петров пост. Какие праздники отмечает православная церковь в июле 2025 года, приметы и запреты — в материале "ТВ Центра".

Главные праздники в июле 2025 года

На июль приходится два важных церковных праздника. Так, 7 июля отмечается рождество Рождество Иоанна Предтечи. В этот день нельзя употреблять мясо, молоко и яйца. Также считается, что на рождество Иоанна Предтечи нельзя вязать, вышивать, пользоваться ножами, нарезать продукты круглой формы, ходить по росе.

Еще один важный праздник отмечается 12 июля — день почитания апостолов Петра и Павла.

Посты в июле 2025 года

В июле продолжается Петров пост, который начался 16 июня. Завершается он 11 июля. О запретах в Петров пост читайте в нашем отдельном материале.

Полный список церковных праздников в июле 2025 года

1 июля — мучеников Леонтия, Ипатия и Феодула.

2 июля — святителя Иова, патриарха Московского и всея Руси; святителя Иоанна (Максимовича), архиепископа Шанхайского и Сан-Францисского.

3 июля — благоверного князя Глеба Владимирского.

4 июля — обретение мощей преподобного Максима Грека.

5 июля — священномученика Евсевия, епископа Самосатского.

6 июля — Владимирской иконы Божией Матери; Собор Владимирских святых.

7 июля — Рождество честного славного Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна

8 июля — благоверных князя Петра и княгини Февронии, Муромских чудотворцев.

9 июля — Тихвинской иконы Божией Матери.

10 июля — обретение мощей преподобного Амвросия Оптинского и преподобных старцев оптинских Льва, Макария, Илариона, Анатолия Старшего, Варсонофия и Анатолия Младшего.

11 июля — перенесение мощей мучеников бессребреников и чудотворцев Кира и Иоанна; преподобных Сергия и Германа, Валаамских чудотворцев.

12 июля — славных и всехвальных первоверховных апостолов Петра и Павла; преподобного Паисия Святогорца.

13 июля — Собор славных и всехвальных 12 апостолов; Петра, Андрея Первозванного, Иакова Зеведеева, Иоанна Богослова, Филиппа, Варфоломея, Фомы, Матфея, Иакова Алфеева, Иуды Иаковлева, Симона Зилота и Матфия.

14 июля — мучеников бессребреников Космы и Дамиана, в Риме пострадавших.

15 июля — Положение честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне.

16 июля — перенесение мощей святителя Филиппа, митрополита Московского и всея России, чудотворца.

17 июля — святителя Андрея, архиепископа Критского; преподобного Андрея Рублева, иконописца; страстотерпцев царя Николая II, царицы Александры, царевича Алексия, великих княжен Ольги, Татианы, Марии и Анастасии и страстотерпца праведного Евгения врача.

18 июля — преподобного Афанасия, игумена Афонского; Обретение честных мощей преподобного Сергия, игумена Радонежского, всея России чудотворца.

19 июля — Собор Радонежских святых.

20 июля — преподобной Евфросинии, в миру Евдокии, великой княгини Московской.

21 июля — явление иконы Пресвятой Богородицы во граде Казани.

22 июля — священномученика Панкратия Тавроменийского, епископа.

23 июля — Положение честной ризы Господа нашего Иисуса Христа в Москве; преподобного Антония Киево-Печерского, начальника всех русских монахов.

24 июля — равноапостольной Ольги, великой княгини Российской, во Святом Крещении Елены.

25 июля — Иконы Божией Матери "Троеручица".

26 июля — Собор Архангела Гавриила.

27 июля — преподобного Никодима Святогорца.

28 июля — равноапостольного великого князя Владимира, во Святом Крещении Василия; Собор Киевских святых.

29 июля — священномученника Афиногена, епископа Пидахфойского, и десяти учеников его.

30 июля — Иконы Божией Матери: Святогорская.

31 июля — мученика Емилиана Доростольского; мученика Иакинфа Амастридского.