Лунный календарь для комнатных растений на июль 2025 года: когда сажать и пересаживать

Луне и ее фазам садоводы, огородники и просто любители цветов традиционно придают большое значение. Считается, что при растущей Луне лучше работать с надземными частями растений, а при убывающей — с подземными. И хотя научных доказательств у этого подхода нет, многие увлекающиеся садоводством стараются придерживаться рекомендаций. Подробный лунный календарь для комнатных растений на июль 2025 года, составленный под чутким руководством мам и бабушек наших редакторов — в материале "ТВ Центра".

Фазы Луны

В июле растущая Луна приходится на периоды с 1 по 9 и с 25 по 31 июля.

Убывающая Луна ждет нас с 11 по 23 июля.

Полнолуние придется на 10 июля, а новолуние — на 24 июля.

Благоприятные дни

Однозначно благоприятными днями для посадки и пересадки комнатных растений считаются 1-6, 11, 14-15, 19-20, 27-30 июля. Неплохие дни, чтобы поработать с домашними растениями — 7, 8, 9, 21 и 22 июля.

Совет: Перед пересадкой слегка сбросьте старый земляной ком, удалите повреждённые корни, используйте свежий субстрат.

Луковичные растения можно сажать 5–9, 16–17, 21–23 и 25–27 июля.

Неблагоприятные дни

Точно нельзя заниматься домашними растениями 10 и 23-25 июля. Это периоды новолуния и полнолуния. Работа с цветами в эти дни не сулит им ничего хорошего. Повременить с заботой о растениях лучше 12-13, 16-18 и 26 июля.

Как ухаживать в июле

Период растущей Луны (1-9 и 25-31 июля) подходит для подкормки и рыхления почвы. В это время растения лучше усваивают удобрения.

Обрезкой и черенкованием лучше заниматься 1-4, 7-9, 19-22, 27-31 июля. А вот в период полнолуния и новолуния обрезка категорически запрещена.

Совет: После пересадки 2–3 дня защищайте растения от прямого солнца, следите за умеренным поливом. Избегайте переувлажнения.

В жаркие солнечные дни комнатные растения лучше притенять и периодически опрыскивать из пульверизатора. Поливать нужно утром и вечером, но не в полуденный зной.