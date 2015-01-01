Джонни Депп впервые рассказал о браке с Эмбер Херд: "Очевидно, я был глупцом"

В 2015 году Джонни Депп женился на актрисе Эмбер Херд, роман с которой закрутил на съемках фильма "Ромовый дневник". Ради Эмбер Джонни расстался со своей давней возлюбленной, актрисой Ванессой Паради, родившей ему сына и дочь.

Несмотря на то, что окружение было негативно настроено по отношению к Эмбер Херд, Джонни Депп все равно отвел ее под венец, однако спустя два года актеры оформили развод. Более того, актриса обвинила голливудскую звезду в домашнем насилии. Из-за скандала актер попал под "отмену" - его карьера покатилась под откос.

Однако в результате продолжительного судебного разбирательства Джонни Депп сумел доказать, что Эмбер Херд его оклеветала. А в новом интервью актер впервые рассказал об отношениях с актрисой.

"Как я изначально относился к тому, что мы называем “любовью”? Очевидно, я был глупцом. Я имею в виду, что если вы такой же неудачник, как и я, то иногда вы смотрите в глаза человека, видите в них какую-то грусть, что-то одинокое, и чувствуете, что можете помочь этому человеку", - рассуждает актер в интервью The Times.

Однако затем, по словам Деппа, он понял, что на самом деле скрывается за этой грустью. "Ни одно доброе дело не остается безнаказанным. Потому что некоторые люди, когда ты пытаешься любить их и помогать им, в ответ заставляют тебя понять, что означало это беспокойство и смятение в их глазах. Оно проявляется иными способами", - отметил звезда фильмов о пиратах Карибского моря.

Джонни Депп признался, что судебный процесс заставил его почти разочароваться в любви и близких людях. Особенно его расстроил агент, с которым он работал 30 лет. Тот выступал в суде на стороне Эмбер Херд и назвал Деппа "сложным человеком".

Отметим, что сейчас актер постепенно возвращается к работе, ему снова начали поступать предложения. А вот Эмбер Херд завершила карьеру. Она переехала из США в Испанию и воспитывает детей.