Путин: Действия Запада привели к дестабилизации обстановки в мире

Западные страны хотят сохранить выгодную только им модель глобализации. Попытки Запада помешать становлению справедливого многополярного миропорядка привели к существенной дестабилизации обстановки в мире, заявил президент России Владимир Путин.

Действия западных стран привели к резкому нарастанию угроз безопасности на региональном и глобальном уровне. Одним из проявлений этого стало нынешнее трагическое обострение конфликта на Ближнем Востоке, подчеркнул российский лидер в своем послании участникам Международного форума "Примаковские чтения".

По словам Путина, только коллективные усилия мирового большинства могут обеспечить окончательный выход из западноцентричной системы координат. В телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, президент России напомнил, что действовать надо на основе принципов подлинного равноправия и уважения законных интересов друг друга.