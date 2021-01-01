SHOT: Юрий Антонов попал в больницу

80-летний Юрий Антонов обратился к столичным медикам с болями в груди. После осмотра кардиолога народного артиста госпитализировали в одну из столичных больниц. Сейчас он чувствует себя лучше и лечится амбулаторно, сообщает SHOT.

Отметим, что пока ни сам певец, ни его официальный представитель не прокомментировал информацию о госпитализации.

Напомним, что в последнее время Юрий Антонов жалуется не неважное состояние. В 2021 году легендарный исполнитель перенес тяжелую операцию. Прославленному музыканту заменили искусственный сустав. Певец выбрал лечение за границей. Операцию ему сделали в частной клиники в Вене. После хирургического вмешательства артист проходил долгую реабилитацию.