В России задержали банду, похищавшую алмазы для контрабанды в Армению

Сотрудники ФСБ и СКР пресекли масштабную схему хищения и контрабанды алмазов из компании "Алроса".

По данным следствия, сотрудница "Алросы" Валентина Матющенкова и ее сын Алексей Матющенков вывозили драгоценные камни под видом технического сырья в Армению в ООО "АДМ Даймондс". Бенефициаром компании является армянский депутат Хачатур Сукиасян.

При обысках силовики изъяли около 200 тысяч карат технического алмазного сырья, деньги, а также ювелирные украшения.

"При попытке хищения очередной партии алмазов стоимостью свыше 1,7 млн рублей указанные лица были задержаны с поличным", - заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.

Организаторами схемы выступали родные братья Багикян — граждане Армении, находящиеся в международном розыске по обвинению в контрабанде алмазов. Также по делу проходят контрабандисты Армен Петросян и Арман Саакян, заявил официальный представитель СКР Светлана Петренко.

Ранее наши специалисты завершили огранку самого крупного в истории России бриллианта весом более 100 карат. В "Алроса" заявили, что создание бриллианта стало новой ступенью развития российской школы огранки.