ВСУ перебросили наемников на границу Днепропетровской области

Несколько групп иностранных наемников перебросили Вооруженные силы Украины к границе Днепропетровской области и ДНР. Как сообщили ТАСС в силовых структурах, иностранцы дислоцированы в населенном пункте Январское.

По данным силовиков, наемников сопровождает группа женщин. Предположительно, они выполняют функции переводчиков.

Днем ранее стало известно, что ВС России продвигаются по всем направлениям в ДНР. Как заявил в интервью РИА Новости глава республики Денис Пушилин, линия фронта продолжает отодвигаться, российские войска идут все дальше в сторону Днепропетровской области.