Собянин: В районе Марьина Роща появится современная школа для 650 детей

На северо-востоке столицы в районе Марьина роща возводят школу, в которой будут обучаться 650 юных москвичей. Она появится на улице Складочной рядом с ЖК "Шереметьевский".

Как рассказал на своей странице в соцсети мэр Сергей Собянин, там разместятся лабораторно-исследовательские комплексы, медиатека, шахматный кружок, а также кабинет музыки и два спортивных зала. Также в учреждении оборудуют многофункциональное пространство для проведения мероприятий.

Территорию рядом со школой благоустроят. Сделают стадион с беговой дорожкой, игровые и гимнастические площадки. Все строительные работы планируют завершить в этом году.