В финал шоу "Сокровища императора" прошли три команды

Накануне, 22 июня, состоялся полуфинал шоу "Сокровища императора". Проходить испытания остались четыре команды: "фуксиси" Нюша и ее сестра Мария Шурочкина, "желтые" артисты Натан и Ирина Дубцова, "синие" Лина Джебисашвили и ее возлюбленный Юрий Фунтов и "зеленые" космонавт Антон Шкаплеров с дочкой Кристиной.

В этот раз новый выпуск оказался особенно эмоциональным. Так получилось, что оба испытания последними завершили "желтые". Ирина Дубцова, которая изо всех сил пыталась одной из первых пройти соревнования, в какой-то момент настолько плохо себя почувствовала, что даже призналась Натану, что ей необходимо выпить лекарство для хорошей работы сердца. Кроме того, певица то и дело жаловалась на боль в ногах.

Однако в этот раз Ирина и Натан не ругались и не выясняли отношения, а объединились и старались выполнять задания максимально быстро и четко. Юрий Фунтов только добавил градуса напряжения, когда прямо за столом объявил, что теперь всех считает соперниками и не будет никому помогать.

В результате покинули проект Натан и Ирина Дубцова. На прощание популярная исполнительница заявила, что не считает их команду слабой, они выдерживали испытания достойно. Певица убеждена, что они покинули шоу из-за действий других людей, намекнув тем самым на команду "зеленых", которая вручила им "черную кошку", тем самым увеличив их интервал на прохождение испытания на 20 минут.