Трамп может отключить Европу от интернета

Европа рискует остаться без интернета. Сеть может отрубить администрация президента США Дональда Трампа на фоне развязанной торговой войны, сообщило Politico.

Как пишет издание со ссылкой на экспертов, ЕС практически полностью зависит от американских облачных сервисов. И сегодня мысль, что Трамп может приказать отрубить интернет для нанесения серьезного урона экономическим интересам ЕС, уже не настолько неправдоподобна, как полгода назад, заявил журналистам глава аналитического Центра по регулированию в Европе Зак Майерс.

В свою очередь, австрийские провайдеры облачных сервисов заявляют, что IT-компаниям следовало раньше привлечь внимание к нездоровой зависимости от американских сервисов. По их мнению, облачная индустрия в ЕС слишком долго сосредоточивала внимание на технологической конкурентоспособности и избегала лоббирования своих интересов. Издание отмечает, что американские компании в сфере облачных сервисов захватили более двух третей европейского рынка.