В Татарстане предотвратили теракт на нефтехимическом заводе

В Татарстане задержали жителя Нижнекамска, который намеревался устроить теракт на нефтехимическом комплексе города.

Мужчина действовал по заданию украинских спецслужб, сообщило управление ФСБ России по республике. Он намеревался взорвать одно из крупных нефтехимических предприятий, где работал. Сначала он должен был забрать взрывное устройство из тайника, пронести его на территорию завода, заложить, а после покинуть страну.

По факту подготовки теракта возбуждено уголовное дело. Взрывчатку нашли по координатам схрона.