Стало известно о письме Путину от верховного лидера Ирана

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи передал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи.

Послание должен передать министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, пишет Reuters.

Иран пока не удовлетворен уровнем помощи со стороны Москвы, сообщил собеседник агентства. В Кремле подтвердили встречу Путина с Аракчи, но детали не раскрыли.

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответ. Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи прибыл в Москву накануне. Он проведет ряд переговоров по ситуации на Ближнем Востоке.