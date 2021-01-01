Юрий Антонов рассказал о своем состоянии после новости о госпитализации

Сегодня, 23 июня, в Сети распространилась информация, будто прославленного исполнителя и музыканта Юрия Антонова госпитализировали. Якобы артист жаловался на боли в груди.

Журналисты связались с певцом, чтобы узнать, что происходит. Юрий Антонов успокоил многочисленных поклонников. Народный артист объявил, что находится не в больнице, а дома, но признался, что его состояние действительно оставляет желать лучшего, передает ТАСС.

"Не правда, меня не госпитализировали. Просто плохо себя чувствую, но погода такая: то дождь, то солнце. Дома нахожусь", - сообщил Юрий Антонов.

Напомним, что в 2021 году легендарный исполнитель перенес тяжелую операцию. Прославленному музыканту заменили искусственный сустав. Юрий Антонов выбрал лечение за границей. Операцию ему сделали в частной клиники в Вене. После хирургического вмешательства артист проходил долгую реабилитацию.