ЕС испугался "опасного" закрытия Ормузского пролива Ираном

Опасным и нехорошим событием назвали в ЕС возможное закрытие Ираном Ормузского пролива. Как заявила верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Кая Каллас, опасения иранского ответа и эскалации этой войны огромны.

Ранее стало известно, что парламент Ирана уже проголосовал за закрытие Ормузского пролива – в ответ на американские удары по иранским ядерным объектам. Окончательного решения пока нет – его должен принять высший совет национальной безопасности.

Самоубийством назвал попытку Ирана нарушить судоходство в Ормузском проливе вице-президент США Джей Ди Вэнс. Он заявил, что закрытие пролива приведет к экономическим последствиям в Иране, поскольку вся торговля идет именно через него. В свою очередь, спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев пояснил, что возможное закрытие Ормузского пролива Тегераном приведет к глобальному нефтяному шоку и взлету цен на нефть, передает РИА Новости.