Собянин рассказал, какой будет новая школа в Марьиной Роще

Строительство школы в Марьиной Роще будет завершено уже в этом году, сообщил сегодня мэр Москвы Сергей Собянин в своих соцсетях. Здесь смогут обучаться до 650 детей. Для них создадут все условия. Помимо прочего, будет медиатека, лаборатории, место для занятий спортом и даже теплица.

Четырехэтажный учебный корпус на северо-востоке Москвы уже практически готов, самые сложные работы по строительству завершены, осталась отделка помещений. Скоро открытие.

"Наша школа в составе жилого комплекса "Шереметьевский" — это четырёхэтажное здание общей площадью 18 тысяч квадратных метров, здесь расположено 26 учебных классов. На сегодняшний день строительная готовность объекта составляет более 75 процентов. Мы проводим чистовые отделочные работы, монтаж устройств и установку мебели", - рассказал Виталий Силин, руководитель строительной дирекции подрядчика.

Учебное заведение рассчитано на 650 мест для школьников с первого по 11-й класс. Здесь будут созданы самые современные условия для получения образования.

"Строительство планируем завершить в этом году. В школе оборудуем многофункциональный зал для мероприятий, медиатеку с зонами для индивидуальных и групповых занятий, лабораторно-исследовательские комплексы, два спортивных зала, столовую и лифты для удобства маломобильных учеников. Начальные классы будут отделены от более старших ребят", - сообщил Собянин.

Кроме того, ученики смогут осваивать IT-технологии и робототехнику, посещать мастерские, шахматный кружок, кабинет музыки и пения. Для занятий по физкультуре обустроят спортивные залы с раздевалками, душевыми, тренерской и инвентарной.

"В первую очередь, в школе создано многосветое пространство, удобная кабинетная сеть, все необходимые инструменты для занятия спортом и для иных активностей, в том числе и вне школы. Отмечу что эта школа нового образца, выполненная по новому стандарту "Моя школа", который утверждён на территории города Москвы", - сообщил Владислав Овчинский, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы.

На первом этаже кроме входного вестибюля и гардероба организуют многофункциональное пространство для проведения различных мероприятий.

Само здание расположено в центральной части жилого комплекса, вдали от дорог. В будущем это позволит обеспечить безопасность как самим детям, так и их родителям. А за счет уже установленных панорамных окон внутри помещений будет много естественного света.

Обустроят и прилегающую территорию. Универсальные площадки для игры в волейбол и баскетбол уже есть. В скором времени появятся беговые дорожки, площадка для гимнастики и зоны отдыха.

Еще одной отличительной чертой образовательного комплекса является теплица, в которой школьники будут высаживать растения и следить за их тем, как они растут.