В Подмосковье поймали курьера телефонных мошенников

В подмосковной Коломне задержали курьера телефонных мошенников. 20-летний житель Якутии должен был забрать пакет у таксиста, в котором было 5 тысяч долларов. Деньги водителю передала пенсионерка.
Все началось с того, что на телефон ей позвонили аферисты под видом доставки и попросили продиктовать код из СМС для получения заказного письма. А уже через час пришло сообщение, что её ящик на Госуслугах взломан, и чтобы его починить нужно позвонить по указанному номеру.
"Пенсионерке ответил лжесотрудник Роскомнадзора. Он сообщил о мошенниках, которые получили доступ к её персональным данным и от её имени оформили на неизвестного доверенность на осуществление любых операций с банковскими счетами. Чтобы сохранить деньги и избежать неприятностей, женщину убедили собрать все сбережения и задекларировать их в банке", - сообщила начальник управления информации и общественных связей ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.