В Подмосковье поймали курьера телефонных мошенников

В подмосковной Коломне задержали курьера телефонных мошенников. 20-летний житель Якутии должен был забрать пакет у таксиста, в котором было 5 тысяч долларов. Деньги водителю передала пенсионерка.

Все началось с того, что на телефон ей позвонили аферисты под видом доставки и попросили продиктовать код из СМС для получения заказного письма. А уже через час пришло сообщение, что её ящик на Госуслугах взломан, и чтобы его починить нужно позвонить по указанному номеру.