В Подмосковье начали собирать клубнику: как выбрать свежую ягоду в магазине

Собирать клубнику – это искусство, уверен студент аграрного колледжа Дмитрий. Только за утро он набрал уже шесть ящиков. На поля его отправил колледж, но работы парень не боится — говорит, на один ящик уходит минут десять.

На работу здесь выходят с рассветом. За день у бригады - тысяча ящиков. Урожай в этом году — загляденье! А ведь вырастить такую ягоду – большой труд. Растения берегут от вредителей, болезней и прочих любителей сладкого.

"Когда только начинает появляться лист, сразу начинается обработка - от долгоносиков, от пятнистостей, от мучнистой росы, чтобы к началу цветения растение было бодрым, зеленым, гладким блестящим", - пояснила Юлия Кривоносова, агроном.

Яркая, сочная, сладкая и очень ароматная. Все это – про подмосковную клубнику. Ящики уже трещат по швам. Клубника должна быть только созревшей. Каждую ягоду отбирают вручную — на стол должна попасть самая лучшая. Некоторые экземпляры весят до полусотни граммов.

С гектара получается около 10-12 тонн. Если погода не подведет, сезон продлится до августа, а вот в теплице ее еще собирать и собирать – урожай будет до самой осени, говорят агрономы.

"Мы закрываем примерно 15 октября сезон. Там уже температуры холодные ночные, она просто не успевает наливаться, созревать", - отметила Юлия Кривоносова.

Клубника попадает с грядки на прилавок буквально за считанные часы, не теряя ни капли своего вкуса и аромата. В отличие от заморской ягоды, которой приходится преодолевать тысячи километров, наша просто не успевает испортиться.

"Спелая ягода – плотная. Если бы в ней было избыточное количество азота – нитратов, то она была бы очень мягкая, в руках оставались бы следы. А в магазине как выбрать свежую ягоду - листик зеленый бодрый, то есть, если он вялый или сухой – эта ягода долго лежит уже", - рассказала Юлия Кривоносова.

В этом году были серьёзные заморозки — температура падала до минус пяти. Но благодаря отработанным технологиям урожай удалось сохранить.

"Мы, конечно же, стремимся, чтобы ягоду нашу попробовали все слои населения, и мы действительно это выполняем", - сказал Иван Рябинин, гендиректор компании ООО "Русская ягода".

На прилавках сегодня — клубника со всего мира: и испанская, и турецкая, и из южных регионов России. Но та, что выращена здесь, под подмосковным солнцем, — особенная. И в каждой ягоде — вкус детства.