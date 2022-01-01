Берлин запросил у Пентагона план вывода войск США из Европы

Главу Пентагона Пита Хегсета попросили предоставить "дорожную карту" вывода войск США из Европы. По данным источников Financial Times, с посланием обратился к Вашингтону министр обороны Германии Борис Писториус.

Издание подчеркивает, что попытки ФРГ и ее европейских союзников выяснить конкретные сроки вывода войск США вызывает раздражение других стран-членов НАТО. В некоторых странах – членах альянса считают, что подобное давление на Вашингтон лишь спровоцирует "самореализующееся пророчество".

Днем ранее стало известно, что Пентагон рассматривает возможность сокращения военного присутствия в Восточной Европе. Речь идет о выводе 10 тысяч солдат. Отмечается, что это примерно половина контингента, который в 2022 году направила в страны ЕС предыдущая администрация США.