Дату переговоров России и Украины определят на неделе

Ясность насчет дат проведения третьего раунда переговоров с Украиной в Стамбуле должна появиться на этой неделе.

Обострение ситуации на Ближнем Востоке не повлияет на диалог Киева и Москвы, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Мы продолжаем нашу работу в рамках диалога на экспертном уровне. Он признан целесообразным", - отметил представитель Кремля (цитата по "Интерфаксу").

16 мая в Стамбуле прошли первые за три года прямые российско-украинские переговоры. Стороны договорились о масштабном обмене военнопленными по формуле "тысяча на тысячу". Он уже состоялся и прошёл в три этапа.

Второй раунд переговоров России и Украины прошел 2 июня тоже в Турции. На ней стороны обменялись меморандумами по урегулированию конфликта.