Сергей Зверев возмущен поведением приемного сына

Много лет назад Сергей Зверев взял маленького Сережу из иркутского детского дома и долгое время скрывал его истинное происхождение. Действительно, Зверев-младший в детстве часто появлялся с отцом на светских мероприятиях и дополнял своего звездного папу. Однако когда мальчик подрос, то отказался от эпатажности и ушел в тень, а потом и вовсе съехал от отца.

Сейчас между ними крайне тяжелые отношения. Приемный сын явно не оправдал надежд отца, а недавно и вовсе заставил его понервничать, когда в квартиру к стилисту заявились коллекторы с требованием вернуть деньги. Оказалось, Зверев-младший набрал кредитов, однако возвратить деньги не смог. Тогда по его счетам расплатился звездный парикмахер и, по его словам, договорился, что сын больше так делать не будет. Однако буквально через день Сергей-младший снова оформил кредит.

В программе "Ты не поверишь!" сын заявил, что теперь хочет оформить инвалидность (у него астма), чтобы заново вписаться в квартиру отца, которая расположена в центре Москвы. Таким образом, считает Сергей-младший, он сможет оспорить решение суда о его выписке из элитной недвижимости. Пока же приемный сын трудится на трех работах, чтобы свести концы с концами. Он донашивает куртку отца, однако признается, что не любит приемного отца.

Сергей Зверев, в свою очередь, сетует, что тоскует по тому "ангелу", каким в детстве был Сережа, и возмущается его поступками. По мнению стилиста, в свое время он дал ему все самое лучшее и обеспечил райскую жизнь.

"Он жил в номере Мадонны с золотым унитазом. В номере Элтона Джона с золотым роялем. В номере Наоми Кэмпбелл, Линды Евангелисты, где ванная, выход на джунгли, обрыв, водопад. Да кто из детей мог себе это позволить? Апартаменты, частные самолеты. Одет весь в самые последние коллекции. У него у первого в детстве, еще дети не видели и не слышали, были мобильный телефон и маленький айпад", - перечислил цирюльник.