Путин принял в Кремле главу МИД Ирана

Владимир Путин встретился с главой МИД Ирана Абассом Арагчи. Переговоры проходят в Кремле.

Открывая встречу, президент России прокомментировал удары по Ирану. Он назвал их неспровоцированной агрессией, которая не имеет оправдания.

Путин подчеркнул, что Москва предпринимает усилия для оказания содействия иранскому народу.

В свою очередь Абасс Арагчи заявил, что эскалация на Ближнем Востоке растет с каждым днем из-за агрессии США и Израиля в отношении иранских ядерных объектов.

Ранее сообщалось, что верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи передал письмо президенту России Владимиру Путину с просьбой о помощи. Послание должен передать министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи.

22 июня США нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана. В Тегеране заявили, что оставляют за собой право на ответ.