Украинские власти пожаловались на ночные удары ВС России

Украинские власти оценили последствия воздушных атак ВС России в ночь на 23 июня. По данным главы МВД Украины Игоря Клименко, был нанесен комбинированный удар при помощи дронов и ракет.

Как сообщил Клименко в Telegram, были атакованы объекты в украинской столице. Сильнее всего от обстрелов пострадали Шевченковский, Подольский, Голосеевский, Святошинский, Соломенский и Дарницкий районы Киева. Также повреждены объекты в Белоцерковском и Бучанском районах Киевской области.

Ранее военкоры сообщили о целях, пораженных ударами ВС России в ночь на 23 июня. По их данным, поражены, в частности, авиационный завод "Антонов" и корпуса Киевского политехнического института имени И. Сикорского, где было налажено производство дронов.