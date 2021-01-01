Фокусник Сергей Сафронов сообщил о новой опухоли

В 2021 году иллюзионист Сергей Сафронов признался, что проходит курс лечения от рака лимфатической системы. Диагноз стал неожиданностью для артиста – онкологию обнаружили во время планового осмотра.

Он рассказал, что симптомы болезни появились задолго до постановки диагноза, однако иллюзионист их игнорировал. "Я ничего не чувствовал, но потом понял, что симптомы были: ком в горле, я задыхался, повышалась потливость. Просто казалось, что это все нормально, я к этому привык", - объяснил Сафронов.

К счастью, благодаря своевременному лечению фокуснику удалось справиться со смертельно опасным недугом. Однако в новом выпуске программы "Ты не поверишь!" Сергей Сафронов сообщил о том, что недавно у него было обнаружено новообразование.

Дело в том, что иллюзионист стал замечать, что его нос начал увеличиваться. Вначале артист обратился к косметологу. Тот сделал ему несколько инъекций, однако опухоль не сильно уменьшилась в размерах. Тогда фокусник отправился к хирургу.

"Предложили сделать надрез и отправить на анализ. Подозревали онкологию, потому что с моей лимфомой это вполне возможно", - отметил Сафронов.

К счастью, выяснилось, что новообразование у иллюзиониста доброкачественное. Оно лечится довольно быстро и легко, однако есть некоторые эстетические минусы. Теперь на выступлениях Сергей Сафронов вынужден быть с пластырем на носу.