ВС России минувшей ночью нанесли групповой удар по целям на Украине. Как подтвердили в Минобороны, применялось высокоточное оружие и ударные беспилотные летательные аппараты. Поражены все цели - предприятия военно-промышленного комплекса в Киевской области, а также инфраструктура военного аэродрома и арсенал украинского минно-торпедного вооружения.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России нанесли удары по складам боеприпасов. Поражены места подготовки операторов и техников FPV-дронов. Целями ударов стали пункты временной дислокации подразделений ВСУ и иностранных наемников.

Силы ПВО за минувшие сутки сбили семь американских управляемых авиационных бомб JDAM. Также уничтожено 123 беспилотных летательных аппарата самолетного типа.