Гороскоп на сегодня, 24 июня, для всех знаков зодиака

Овны

Солнце соединяется с Юпитером в Раке, и это одно из самых лучших астрособытий месяца! Загадывайте желания на тему дома, семьи и добрых перемен.

Тельцы

Подходящее время для важного разговора, поездки или принятия решения, которое откроет вам новый путь. Даже один звонок сегодня может изменить многое.

Близнецы

Недовольны своими доходами? Сегодня тот самый день, когда можно повышать цены на свои услуги, просить прибавки к зарплате, искать более денежную работу.

Раки

Солнце и Юпитер соединяются в вашем знаке – не пропустите этот момент. Можно действовать: начинать, презентовать, заявлять о себе. Сделайте первый шаг!

Львы

Время погружения в себя продолжается и сегодняшний день предлагает сделать это осознанно. Найдите время для медитации, чтения или духовных практик.

Девы

Круг общения расширяется. Скоро вы присоединитесь к новой группе или проекту, познакомитесь с интересными людьми или вернетесь к старым друзьям.

Весы

Хорошее время для того, чтобы сделать важный шаг в карьере или бизнесе: вы получите желаемое. Главное - не бойтесь показать все, на что вы способны.

Скорпионы

Солнце с Юпитером зовут вас вперед. Пришло время подать заявку на конкурс, запланировать поездку или просто сказать "да" своему заветному желанию.

Стрельцы

День подойдет для обсуждения финансов, пересмотра условий, предложений, инвестиций. Главное - действовать осознанно и проверять всю информацию.

Козероги

В отношениях может случиться важный поворот: вы решитесь укрепить их или честно завершить. И в том, и в другом случае у вас будет поддержка от звезд.

Водолеи

Как упростить свою работу? Где добавить заботы о себе? Какой ритуал сделает ваше утро лучше? Эти мелочи сейчас - ключ к равновесию, а может - и к счастью.

Рыбы

Звезды будто подсказывают: не откладывайте удовольствия на потом. Купите себе что-то красивое, сходите в театр или на концерт, исполните свое желание.