Звезда сериала "Интерны" Илья Глинников скоро станет отцом

Илья Глинников прославился благодаря роли Глеба Романенко в сериале "Интерны". Однако после оглушительной славы артист ушел в тень. Илья ведет крайне закрытый образ жизни. Однако известно, что артист продолжает работать: пять лет назад он снял короткометражку "Моя невеста полюбила друга", где также сыграл главную роль. А сейчас готовится к моноспектаклю о русском океанологе Вячеславе Курилове.

Однако о том, что Илья Глинников вскоре станет отцом, неожиданно сообщил экс-солист группы "Отпетые мошенники" Гарик Богомазов. Он отметил, что новость узнал от самого артиста.

"Сказал, что скоро станет папой. По идее, ребенок в браке должен жить и рождаться. Дело хозяйское, смотря как договорятся", - отметил Богомазов.

Сам Илья Глинников пока не прокомментировал эту информацию. Кто является его возлюбленной, тоже неизвестно. Однако репортерам программы "Ты не поверишь!" удалось выяснить, что девушка актера не из мира шоу-бизнеса и в свет до этого момента не выходила.

Одним из первых будущего отца поздравил актер, звезда сериала "Кухня" Марк Богатырев. "Илья, дорогой ты мой! Я тут узнал новость, что ты скоро станешь отцом. И я тебя искренне поддерживаю, от всей души поздравляю!" - обратился к Глинникову артист.

Отметим, что Марк Богатырев и сам недавно стал отцом. Актриса Татьяна Арнтгольц родила ему сына Данилу. Актер в мальчике души не чает.