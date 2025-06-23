В США усомнились в правдивости заявлений Трампа о "военном успехе"

"Впечатляющий военный успех" в Иране, о котором с помпой заявил президент США, может оказаться весьма призрачным. Даже если американские бомбы в самом деле вывели из строя ключевые элементы иранской ядерной структуры, операция Дональда Трампа не нанесла смертельного удара по программе, пишет The New York Times.

Авторы подчеркивают, что ядерная программа глубоко укоренилась в истории, культуре, чувстве безопасности и национальной идентичности Ирана. С самого ее начала в 1974 году, при шахе Мохаммеде Резе Пехлеви, иранские лидеры рассматривали ее как гордый символ лидерства страны в мусульманском мире и страховой полис на случай опасного соседства.

То, что было правдой при шахе, было правдой и при теократических правителях послереволюционного Ирана. И, как утверждают эксперты по Ирану, это останется правдой в отношении любого потенциального будущего иранского правительства - даже если нынешний верховный лидер, аятолла Али Хаменеи, не переживет эскалацию конфликта с Израилем.

Издание приводит мнение аналитика Лондонской школы экономики Рохама Альванди. По его словам, в краткосрочной перспективе, под огромным давлением, Хаменеи придется пойти на уступки. Однако в долгосрочной перспективе любой лидер страны придет к выводу, что Иран должен обладать ядерным сдерживающим фактором.