Песков: Удары США по Ирану не повлияют на диалог Москвы с Вашингтоном

Диалог Москвы с Вашингтоном и ситуация вокруг Ирана – независимые процессы. Американские удары по иранским ядерным объектам не отразятся на восстановлении отношений с Соединенными Штатами, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По словам Пескова, это разные направления. Россия имеет стратегическое партнерство с Ираном, но в то же время занимается восстановлением отношений с Соединенными Штатами. И то, и другое для Москвы - очень важные направления, заявил представитель Кремля в комментарии журналисту Павлу Зарубину.

Песков подчеркнул, что от диалога Москвы и Вашингтона зависит и возможность выхода на урегулирование по многим другим направлениям. Пресс-секретарь считает, что едва ли одно будет мешать другому.