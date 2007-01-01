Путин выступил перед выпускниками военных вузов. Главное

В Георгиевском зале Кремля - отличники учебы и спецподготовки, которые в этом году окончили вузы Минобороны, а также других силовых ведомств. Кто-то из них впервые надел офицерские погоны. Кто-то получил диплом, уже имея внушительный опыт службы, в том числе и в зоне спецоперации. Но для всех этих людей сегодняшний день одинаково особенный.

Владимир Путин: Новый этап вашей службы начинается в год 80-летия Великой Победы. Сегодня мы также сражаемся за наше будущее. И участники СВО, все наши воины - это прямые наследники героев Великой Отечественной. Всех поколений защитников великой России. Всегда помните, что вы продолжаете великое дело своих прадедов, дедов, отцов. Их пример, их верность Отечеству, праву и справедливости - надежный нравственный ориентир. И равняясь на него, уверен, вы впишете новые славные страницы в историю наших ВС, правоохранительных органов и специальных служб.

Работы предстоит много, говорит президент. Мир подходит к опасной черте. Об этом свидетельствует и ситуация на Ближнем востоке. И то, что некоторые западные политики так и не отказались от бредовой идеи нанести России стратегическое поражение.

Путин: Никак их история ничему не учит. Продолжают направлять сегодняшнему киевскому режиму оружие и деньги. Оказывают военно-техническую, разведывательную поддержку. По сути - как прямые участники конфликта. Мы знаем и то, что на ближайшем саммите НАТО планируется объявить о начале масштабной программы наращивания вооружений альянса. Для ее реализации будут увеличен военные бюджеты стран НАТО. Между тем участники блока уже сейчас тратят на военные цели больше всех государств мира вместе взятых. Из этого ясно, кто на самом деле провоцирует глобальную милитаризацию и гонку вооружений. Обосновывая свои планы, руководство альянса вновь твердит о какой-то угрозе со стороны России. О каком-то нашем возможном вторжении в Европу. Саму себе придумали эту страшилку и повторяют ее из года в год для того, чтобы обманывать свой собственный народ и вытаскивать из него деньги.

И в плане поддержки Украины деньги эти тратятся, по сути, впустую. Похвастать на фронте ВСУ нечем. Российские войска продвигаются по всей линии фронта, планомерно выполняя задачи спецоперации. Ее опыт, говорит министр обороны Андрей Белоусов, теперь обязательно учитывается при подготовке офицерского корпуса.

Белоусов: Сегодня опыт спецоперации становится ключевым преимуществом ВС России. Важно сохранить этот уникальный ресурс. Передать его следующим поколениям военнослужащих. Интегрировать в процесс подготовки бойцов.

Все это уже делается, говорит Роман Исаев. Офицером он мечтал стать с детства. В 2007-м с отличием окончил Вольское военное училище. И вот теперь - красный диплом академии материально-технического обеспечения имени генерала Хрулева в Санкт-Петербурге.

Руслан Бакиров - выпускник академии Генштаба. Совсем скоро полученные знания он будет применять в условиях реальных боевых действий. "Настрой конечно боевой. Те знания, которые здесь получены, будем их применять на практике во имя нашей победы", - говорит он.

Впрочем, куется победа не только на фронте, но и в тылу. На предприятиях ВПК, обеспечивающих войска современной техникой. И данный процесс, говорит президент, будет продолжен. (

Путин: Как и прежде, одна из приоритетных задач - это техническая модернизация армии и флота. Прежде всего в рамках новой масштабной и долгосрочной госпрограммы вооружений. Особое внимание здесь уделим нашей ядерной триаде. Так, в ракетные войска стратегического назначения будут поставлены современные комплексы "Ярс". А авиационную составляющую стратегических ядерных сил уже в текущем году пополнят модернизированные ракетоносцы Ту-160м. Кроме того, разворачивается серийное производство новейшего ракетного комплекса средней дальности "Орешник", который себя очень хорошо зарекомендовал в боевых условиях. А в состав ВМС войдут новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения последнего поколения.

Но главное - это все-таки люди, говорит президент, подчеркивая, что перед силовым блоком страны сейчас действительно стоят масштабные задачи.

Путин: Все мы хорошо понимаем, что надежная защита страны от внутренних и внешних угроз требует четкой координации правоохранительных органов и спецслужб. Вашей максимальной концентрации в решении ключевых задач. Среди них - борьба с попытками дестабилизации общественно-политической обстановки и терроризмом. С криминалом и коррупцией. Укрепление общественного порядка, оперативная ликвидация стихийных бедствий. И, конечно, незаменимо то содействие, которое вы оказываете военнослужащим в проведении специальной военной операции. Дорогие друзья, нам вместе предстоит продолжать работу по совершенствованию ВС. Желаю вам и всем выпускникам 2025 года успехов. Здоровья и благополучия вашим наставникам, родным и близким. В добрый час.

Эти напутствия президента звучат в Георгиевском зале Кремля, который является пантеоном славы российского оружия и символом несгибаемой воли многих поколений защитников нашего Отечества. Обращены они не только к присутствующим, но и ко всему офицерскому корпусу России, который получил достойное пополнение.