В "Роснефти" смогли синтезировать нефть из газа

Мировая энергетика меняет облик. Всему виной цифровая революция, проблемы энергобезопасности, криптовалюта и искусственный интеллект, а еще стремительная демография. Энергопотребление во всем мире растет.

"Особую роль приобретает электроэнергетика, которой предстоит преодолеть риск дефицита в силу скачка роста потребления в Китае, Индии, развивающихся странах и гигантской потребности в электроэнергии для обеспечения центров обработки данных и тяжелой промышленности", - отметил Игорь Сечин, главный исполнительный директор "Роснефти".

К слову, именно Китай - уникальный пример грамотного подхода к развитию энергосистемы, по мнению Игоря Сечина. Страна обеспечивает свою энергобезопасность, используя ископаемое топливо и возобновляемые источники энергии.

"Поиск новых источников энергии никогда не прекращался. Уже много лет большие надежды возлагаются на использование водорода. Однако до сих пор на низкоуглеродный водород приходится менее 1% от всех производимых объемов", - указал Сечин.

Одна из перспективнейших отраслей развития энергетики - атомная. По прогнозу Международного энергетического агентства, к 2050 году средняя мощность атомной генерации в мире вырастет почти на 60%.

"Россия - единственная страна в мире, обладающая компетенциями во всей технологической цепочке ядерного топливного цикла, от добычи урана до утилизации ядерного топлива. Всего по российским технологиям в мире построено 80 атомных реакторов", - добавил Сечин.

Уникальные технологии используют и в "Роснефти". Игорь Сечин представил первую синтетическую нефть, разработанную по технологии компании.

"Это синтетическая нефть, состоящая из чистейших молекул углеводородов. С нулевым содержанием серы", - рассказал он.

По словам главы "Роснефти", патенты на все этапы производства уже получены. Внедрить технологию планируют в нефтегазовой провинции на Таймыре.