Иран грозит США жестким ответом. Куда они могут ударить?

Военная база США на северо-востоке Сирии подверглась нападению. Об этом сообщило иранское агентство Mehr со ссылкой на источники. Богатый черным золотом регион контролируют курды, опираясь на помощь Вашингтона. Кто именно обстрелял американский объект и было ли это на самом деле - пока неясно, официальные источники молчат. Но угроза Ирана отомстить за удар США сейчас держит мировые державы в напряжении. Нефть марки "Брент" уже стоит около 80 долларов за баррель.

"Нью-Йорк Таймс" строит прогноз, куда может ударить Тегеран: "Первой и наиболее очевидной целью станут военные базы США на Ближнем Востоке, где дислоцируются десятки тысяч военнослужащих. Соединенные Штаты имеют военные базы или аванпосты в Бахрейне, Ираке, Иордании, Катаре, Сирии и Объединенных Арабских Эмиратах. Посольства, дипломатические комплексы и другие объекты также могут стать целями. Некоторые из этих объектов могут быть атакованы иранскими ракетами, а в других случаях инициативу могут взять на себя иранские прокси - будь то хуситы в Йемене или шиитские ополченцы в Ираке".

В парламенте исламской республики поддержали решение перекрыть Ормузский пролив, однако его должен утвердить иранский Совбез. Тегеран сейчас показывает, что может жестко ответить и шантаж Вашингтона в виде ударов по иранским ядерным объектам не сработал. Хотя США и американские союзники давят, заставляя режим аятолл стерпеть, пойти по пути дипломатии и компромиссов. Трамп намекает, что Запад может усилить бомбардировки и тем самым спровоцировать госпереворот.

Масштаб повреждений ядерных объектов Ирана не ясен. Financial Times заявляет, что у исламской республики остается около 400 килограммов обогащенного урана и эти запасы не пострадали. Однако пресс-секретарь Белого дома сегодня появилась в утренней программе канала ABC в костюме розового цвета и с улыбкой рассказывала об удачной бомбардировке: "Мы уверены, что ядерные объекты Ирана были полностью уничтожены. У нас есть все основания полагать, что именно там, куда наносились удары хранился обогащенный уран".

В США прошли антитрамповские протесты. Ведь если стороны готовы и дальше поднимать ставки, все грозит новыми витками эскалации. Атаку Вашингтона по территории Ирана осудили Россия, Китай, Саудовская Аравия, Оман, Пакистан, Ирак, Чили, Куба. А в Сети набирает популярность выступление депутата Европарламента из Испании Ирене Монтеро. Она назвала главу Еврокомиссии "Урсулой Бомбдерляйнен".

Впрочем, нужно оговориться: европейская элита, которая держит в руках власть, ничего постыдного в бомбардировке Ирана не видит. Напротив, министр обороны Германии Писториус поддержал канцлера Мерца в том, что Израиль делает "грязную работу". Евросоюз даже пообещал вернуть антииранские санкции.

Лидеры государств, входящих в НАТО, и особенно Трамп, хотят выглядеть миротворцами. Завтра в Гааге стартует саммит альянса - совести хватило сделать голубя символом мероприятия.