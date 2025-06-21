Узнавшая страшную новость Тамара Семина: "Господи, что ж такое?"

21 июня умерла знаменитая актриса Валентина Талызина. Ей было 90 лет. До последнего дня артистка работала, полностью отдаваясь своей профессии. 100 ролей в кино и более 40 - на сцене Моссовета. Завтра, 24 июня, актрису похоронят на Ваганьковском кладбище в Москве.

Для Тамары Семиной смерть Валентины Талызиной стала полной неожиданностью. Когда журналисты объявили ей новость, она даже не сразу нашлась, что ответить.

"Господи, что ж такое? Прямо подряд! Такой печальный возраст пошел, что просто, просто… О Господи, ошарашили вы меня!" - призналась растерявшаяся актриса.

Валентина Талызина и Тамара Семина на протяжении многих лет поддерживали отношения. "Она была замечательной, прекрасной, удивительной актрисой и человеком", - заявила Семина "МК", признавшись, что "обалдела" и даже не может говорить от удивления.

Напомним, Валентина Талызина сыграла десятки ролей на сцене Театра имени Моссовета. Широкому зрителю Талызина известна по ролям в таких фильмах, как "Зигзаг удачи", "Большая перемена", "Афоня", "Ирония судьбы, или С лёгким паром!", "О бедном гусаре замолвите слово" и других.