Путин: Россия сегодня сражается за свое будущее

На встрече с выпускниками военных вузов в понедельник Владимир Путин заявил, что ситуация в мире динамично меняется, обострилась обстановка на Ближнем Востоке, Россия же в ходе СВО сражается за свое будущее.

По словам президента, глобальную милитаризацию и гонку вооружений провоцирует НАТО, а в конфликт на Ближнем Востоке втягиваются внерегиональные силы.

Враги России продолжают направлять Киеву оружие и деньги, по сути - как прямые участники конфликта, продолжил глава государства. Россия будет принимать адекватные меры по укреплению безопасности, развивать Вооруженные силы, добавил Путин.

Как уточнил президент, в 2025 году завершится структурное формирование Московского и Ленинградского военных округов. Ударная мощь и возможности морской пехоты возрастут после преобразования бригад в дивизии. Российский флот пополнят новые корабли и подводные лодки, оснащенные высокоточными средствами поражения.