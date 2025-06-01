Сербским производителям оружия отлично известны реальные потребители их продукции. Как и то, что их ракеты и снаряды убивают российских военнослужащих и жителей населенных пунктов России, заявили в Службе внешней разведки России.

В ведомстве подчеркнули, что жаждой наживы и трусливой многовекторностью Сербия перечеркивает традиции дружбы с Россией. 11 июня президент Сербии Александр Вучич впервые с начала СВО приехал на Украину. Он предложил Зеленскому восстановить один-два города или небольшой украинский регион, чтобы показать Киеву свою поддержку.

По данным СВР, Сербия использует обходные пути для поставок Киеву военной продукции. Производимые на сербских оборонных предприятиях боеприпасы, преимущественно для тяжелых дальнобойных систем. Они отправляются в интересах Украины в страны НАТО в виде комплектов деталей для сборки. Сборка происходит в Чехии и Болгарии, что позволяет Киеву получать формально не сербскую продукцию, а собранную на оружейных заводах стран НАТО.