Умер актер из сериала "След" Сергей Букреев: потерял сознание во время спектакля

Скончался актер Сергей Букреев. Ему было 56 лет. Артисту стало плохо во время спектакля, в антракте он потерял сознание.

Букреева экстренно госпитализировали. Несколько дней он провел в реанимации, медики пытались спасти артиста, но их усилия оказались тщетны. 22 июня Сергей Алексеевич умер. Причиной смерти актера "Театра.doc" стал сердечный приступ.

"Сергей пережил фатальный сердечный приступ, играя одну из своих лучших ролей — в "Палачах" по Мартину МакДонаху (Abbey Players): вышел в антракте на улицу и упал без сознания. Несколько дней врачи боролись за его жизнь", — говорится в сообщении театра.

Зрители навсегда запомнят Букреева по ролям в сериалах "След", "Горяча точка" и "Пятницкий".