Галкин* вернулся к Пугачевой после обнародования данных о разводе

Иноагент Максим Галкин* после отдыха на берегу океана вернулся домой к жене. Сразу после приезда юморист повел всю семью в ресторан. Для этого был повод.

Галкину* на днях исполнилось 49 лет. Иноагент отметил день рождения на курорте с детьми Лизой и Гарри, а прилетев на Кипр, решил еще раз отпраздновать, но уже с любимой женой. Для праздничного ужина артист выбрал элитный ресторан, который предоставил звездному семейству закрытую вип-террасу. По данным "Комсомольской правды", за блюда от кипрского шеф-повара и приятную атмосферу Галкин* отдал 200 тысяч рублей.

"Вечер закончился прогулкой по городу. Молодой муж взял Аллу Борисовну за руку. Так они и шли по дороге к дому", — отмечает газета.

Интересно, что Галкин* вернулся из отпуска как раз в тот момент, когда распространились слухи о разладе в семье Аллы Борисовны и иноагента. Говорилось, что проблемы у Максима и Аллы Борисовны возникли после того, как работавший с Филиппом Киркоровым продюсер Леонид Дзюник раскрыл, что Пугачева умело уводила гонорары из-под носа бывшего мужа.

По словам продюсера, исполнительница хита "Мадам Брошкина" промотала деньги, которые заработал ее четвертый муж. Как рассказал бывший директор артиста, Пугачева вкладывала гонорары Киркорова в свой бизнес. Когда артист узнал, куда идут его деньги, он подал на развод. Поговаривают, что эта информация дошла до Галкина*, и очень его заинтересовала. После побега из России Максим* является единственным кормильцем в семье.

*признан Минюстом России иностранным агентом.