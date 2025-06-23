СБУ: в Польше готовилось покушение на Зеленского с помощью пенсионера

На главу киевского режима готовилось покушение. Как заявил глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк, Владимира Зеленского собирались ликвидировать в Польше.

Операция была раскрыта еще в прошлом году. По данным Малюка, нападение планировали осуществить в аэропорту города Жешув. Устранить Зеленского хотели с помощью FPV-дрона или снайпера. При чем на роль стрелка был назначен польский военный пенсионер. Снайпер задержан. Глава СБУ уверяет, что пенсионер "был завербован Россией".

По данным Малюка, польского военного Москва привлекла на свою сторону еще десятки лет назад. Мужчина "свято верил в советскую идею", поэтому сотрудничал с Россией.

Отметим, что в мае прошлого года СБУ утверждала, что на Украине разоблачили "сеть агентов ФСБ". Якобы они готовили покушение на главу киевского режима и других украинских чиновников. Тогда СБУ заявляла, что участники сети должны были завербовать военных, приближенных к охране президента, чтобы взять его в заложники, пишет "Газета.Ru".