Песков раскрыл детали беседы Путина с главой МИД Ирана

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что Владимир Путин и глава МИД Ирана обсудили различные вопросы в контексте перспектив выхода ближневосточного конфликта в мирное русло, передает "Интерфакс".

Как добавил кремлевский спикер, по режиму ядерного нераспространения де-факто был нанесен огромный удар.

В ночь на 22 июня США нанесли удары по Натанзу, Фордо и Исфахану в Иране. Тегеран пообещал неизбежный ответ.

Как прежде сообщил Песков, диалог Москвы с Вашингтоном и ситуация вокруг Ирана – независимые процессы, так что американские удары не отразятся на восстановлении отношений с США.