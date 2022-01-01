Европе предсказывают трагедию в случае запрета импорта нефти из России

Евросоюз предостерегли от необдуманных решений по импорту нефти и газа из России. Запрет на поставки может привести к трагедии. Такое мнение высказал венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.

Он обратил внимание, что на мировом энергетическом рынке после угроз Ирана закрыть Ормузский пролив сложилась неопределенная обстановка, и запрет на закупку нефти и газа может нанести огромный ущерб.

"Сейчас как никогда Еврокомиссии надо это всё выбросить и даже не упоминать название REPowerEU, даже не говорить, то он планирует запретить покупку энергии, потому что если это произойдет, то Евросоюз окажется в трагической ситуации с точки зрения энергоснабжения", — заявил Сийярто после встречи глав МИД стран ЕС.

Напомним, в 2022 году Евросоюз озвучил план REPowerEU, в котором был прописал отказ от российского трубопроводного газа. Согласно документу, Европа к 2027-2028 годам намерена прекратить импорт углеводородов из России. В июне этого года Еврокомиссия должна предоставить законодательное предложение о запрете всего импорта по новым российским газовым контрактам, пишет РИА Новости.