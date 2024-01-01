СК: Теракт в "Крокусе" был спланирован в интересах властей Украины

Следственный комитет России завершил расследование уголовного дела о теракте в концертном зале "Крокус Сити Холл", передает ТАСС.

В суд передано дело в отношении 19 обвиняемых, среди них - члены террористической организации, их пособники и те, кто обеспечивал боевиков оружием.

Установлено, что теракт был спланирован в интересах властей Украины. Цель - дестабилизация ситуации в России. Подготовка велась несколько месяцев. Оружие доставили через Дагестан.

Жертвами теракта, произошедшего 22 марта 2024 года, стали 149 человек, 609 получили ранения.