Виктория Боня публично отчитала Ларису Долину: "Кто она такая?!"

Викторию Боню задело отношение народной артиста России Ларисы Долиной к журналистам. Выпускница "Дома-2" отметила, что мировые знаменитости подобных грубостей себе на позволяют.

Боня разобрала опубликованное в Сети видео, но котором исполнительница хита "Погода в доме" отказалась отвечать на вопрос корреспондента, да еще и грубо отмахнулась. В ролике журналистка спросила звезду, что она всегда носит с собой. Певица назвала вопрос неинтересным. Тогда девушка спросила певицу о другом, но в ответ получила: "Вы только что разговаривали со мной!".

Вика была возмущена увиденным. "На самом деле бабка противная. Почему она стала такой склочной?!" — заявила Боня в шоу "Злые языки".

Бывшая участница реалити отметила, что бывает в кругу мировых звезд и видела, как они реагируют на неудобные вопросы. По словам Вики, знаменитости большой величины всегда относятся к публике и журналистам с уважением. "А Лариса Долина, как говорится, кто она такая?! Я понимаю, что ее знают, заслуженная, наверное, артистка, но нужно иметь уважение", — отметила Боня.