В Абхазии уволили чиновницу после слов о нищих туристах из России: подробности скандала

Начальницу лицензионного отдела министерства туризма Абхазии Кристину Лакербая уволили после негативного высказывания в адрес туристов. Чиновница заявила, что республике не нужны отдыхающие, приезжающие "за 300 рублей" и питающиеся "Дошираком".

Слова вызвали скандал в Сети. Россияне стали призывать бойкотировать туристический сезон в Абхазии, выбирая для отдыха другие места. В свою очередь член Совета Федерации Ольга Епифанова предположила, что туристы в Абхазии едят лапшу быстрого приготовления во избежание проблем со здоровьем. "Доширак" люди могут покупать просто хотя бы из-за постоянной угрозы подхватить кишечную инфекцию в столовых и кафе. К сожалению, негативная статистика есть, присутствует", — пояснила она в беседе с "Газетой.ру".

Скандал вынудил министра туризма Абхазии Астамура Логуа выступить с заявлением. Он отметил, что слова чиновницы не являются позицией министерства. В свою очередь президент республики Бадра Гунба выразил негодование, что подобные высказывания в целом могли появиться.

"Я, как и абсолютное большинство граждан Абхазии, возмущен высказываниями сотрудников министерства туризма в адрес наших гостей", — отреагировал абхазский лидер, подчеркнув, что подобные слова "наносят ущерб авторитету страны".

Кристину Лакербая уже освободили от занимаемой должности. Об этом сообщила пресс-служба президента республики в Telegram-канале.

Напомним, 20 июня на заседании круглого стола, посвященного проблемам туристической отрасли в Абхазии, Лакербая пожаловалась, что российские туристы якобы мало тратят, когда приезжают в отпуск в республику. Чиновница заявила, что из-за подобных отдыхающих министерство не выполнит план по привлечению средств в казну.



"Тот турист, который приезжает за 300 рублей, я вас уверяю, ничего не купит. Он будет стоять в очереди за стаканом сока, воды в отеле, на улице ничего не купят. Они приезжают, покупают "Дошираки", а мы хотим, чтобы они покупали сувениры, нашу сельскохозяйственную продукцию", — заявила Лакербая, отметив, что такие отдыхающие Абхазии не нужны.