Бывший Агаты Муцениеце неожиданно отреагировал на ее третью беременность

Агата Муцениеце рассекретила третью беременность. Актриса опубликовала снимки, на которых позировала с женихом Петром Драгой и дочкой Мией. Для фотосессии звезда "Закрытой школы" надела платье, подчеркнувшее ее округлившийся живот.

Одним из первых на беременность актрисы отреагировал ее бывший возлюбленный Иван Чуйков. После разрыва отношений они остались в хороших отношениях. Но ведущий не стал поздравлять Агату лично и оставил сообщение в соцсети. Для поклонников Муцениеце это стало неожиданностью. "Круто! Поздравляю вас, красавчики!" — написал Иван в комментариях под фото Агаты и Петра.

Напомним, аккордеонист и актриса готовятся к свадьбе. Торжество пройдет в ближайшие месяцы, но точная дата и место держатся в секрете. Для Дранги ребенок от Муцениеце станет первенцем, Агата же ранее в браке с Павлом Прилучным родила сына и дочь. Правда, 12-летний Тимофей принял решение жить с папой, и давно не видится с мамой.

Агата не скрывает, что для полного счастья ей не хватает лишь старшего сына рядом. Суды в рамках спора с Прилучным о том, где должен жить Тимофей, еще не закончены. Очередное заседание назначено на 9 июля.