Иран атакует американские базы, Израиль использует авиацию: сводки с Ближнего Востока

Иран вечером 23 июня ударил по американским военным базам в Ираке и Катаре. Это стало ответом на бомбардировку Штатами иранских ядерных объектов. В Тегеране заявляют, что цели поражены. В Дохе и Багдаде ожидаемо это отрицают. Под угрозой также пункты размещения военных из США в Кувейте и Бахрейне - на случай, если Вашингтон не прекратит провокации. Обменялся Иран ударами и с Израилем.

В Дохе разрываются сирены тревоги. Работает ПВО. У жителей - паника. Куда бежать и где спрятаться - никто не знает. Сообщается, что вооруженные силы исламской республики нанесли массированный ракетный удар. Назвали эту операцию "Благая весть о победе". По предварительным данным, целью стала военная база армии США Аль-Удейд. Имеется информация как минимум о шести попаданиях. Однако в минобороны Катара заявили: атака была успешно отбита. В Вашингтоне и вовсе говорят, что военная база в окрестностях Дохи была заранее эвакуирована. Весь десятитысячный военный контингент и оборудование для дозаправки американских бомбардировщиков вывезли еще неделю назад.

"США, оказывая поддержку агрессивным действиям сионистского режима и грубо попирая суверенитет Ирана, фактически стали участником войны. Данный шаг, предпринятый с целью поддержки сионистского режима, приведет к расширению списка законных целей для вооруженных сил Ирана, а также создаст условия для эскалации конфликта в регионе", - заявил официальный представитель Вооруженных сил Ирана.

Ещё один удар был нанесен по американской базе в Ираке. Но информации о том, достигли ли ракеты цели, нет.

Авторам этого видео в Израиле повезло невероятно: иранская ракета взорвалась буквально в десятках метрах от автомобиля. Осколки и поднятые ударной волной камни металл не пробили. Исламская республика заявляет, что завершила двадцать первую волну атак по противнику.

Сообщается, что Иран, в ходе ударов по Израилю применил новую тактическую ракету. Дальность ее полета составляет порядка двух тысяч километров. Боеголовка разделяемая, и на финальном этапе полета ракета может маневрировать, обходя ПВО противника. Крупнейшая больница Израиля, медицинский центр Шеба, был вынужден эвакуировать 271 пациента под землю.

Эти кадры сегодня - на всех телеканалах Ирана: оплавленный корпус, обломки двигателя и пучок патрубков - все что осталось от сбитого израильского беспилотника "Гермес". В Тегеране заявляют: несмотря на бомбардировки США, боеприпасов еще достаточно. От хорошо известных беспилотников "Шахедов" до гиперзвуковых ракет типа "Фаттах".

Армия обороны Израиля активно использует авиацию. Минувшей ночью в небо были подняты более двадцати самолетов. И еще пятьдесят - днем. Цели - в правительственном квартале Тегерана: штаб-квартиры воинских подразделений, полиции, спецслужб, а также административные здания.

Иранские СМИ утверждают, что ВВС Израиля в том числе разбомбили городскую тюрьму, здание федерации волейбола, государственную телерадиокомпанию и госпиталь "Красного полумесяца". Больница пострадала от обстрела уже во второй раз.

О последствиях американского удара по ядерному центру в Фордо пока известно мало. Авиация США применила противобункерные бомбы, способные разрушать укрепления на глубине до 60 метров. Местные власти уверяют, что угрозы радиоактивного заражения нет. Израильский генштаб обещает продолжить начатое американцами и уничтожить все ядерные объекты противника.

В иранской столице на многоэтажном доме развернули огромный флаг. К митингующим вышел президент страны. Иранские спецслужбы отчитались, что за последние сутки были задержаны 36 агентов "Моссада". Обнаружен десяток тайных цехов, где диверсанты собирали ударные дроны. Там же нашли грузовики, в которых перевозили готовые беспилотники. Одного из арестованных по решению суда уже казнили.