Мишустин обсудил с заместителями создание в России сети университетских кампусов

Правительство подготовило план мероприятий по выполнению Стратегии реализации молодежной политики. Об этом в преддверии Дня молодежи, который будет отмечаться в предстоящую субботу, рассказал премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.

В документе пропишут условия для всестороннего развития россиян в возрасте от 14 до 35 лет - это практически четверть населения страны. Они получат возможность участвовать в общественно значимых проектах, в том числе - в волонтерской деятельности. Особое внимание уделят молодым семьям, чтобы они могли решить жилищный вопрос, совмещая воспитание детей с учебой или работой.

Также на совещании обсудили создание в России сети университетских кампусов.