Мишустин обсудил с заместителями создание в России сети университетских кампусов

Правительство подготовило план мероприятий по выполнению Стратегии реализации молодежной политики. Об этом в преддверии Дня молодежи, который будет отмечаться в предстоящую субботу, рассказал премьер Михаил Мишустин на оперативном совещании с заместителями.
В документе пропишут условия для всестороннего развития россиян в возрасте от 14 до 35 лет - это практически четверть населения страны. Они получат возможность участвовать в общественно значимых проектах, в том числе - в волонтерской деятельности. Особое внимание уделят молодым семьям, чтобы они могли решить жилищный вопрос, совмещая воспитание детей с учебой или работой.
Также на совещании обсудили создание в России сети университетских кампусов.
"На строительство трех кампусов в Пермском крае, Новгородской и Тюменской областях направим сегодня свыше 33 млрд рублей в рамках текущей бюджетной трехлетки. Заявки этих российских субъектов были одобрены Министерством науки и высшего образования ранее в результате конкурсного отбора. Напомню, к 2030 году должно быть запущено в эксплуатацию 25 таких пространств. Предназначенных прежде всего для реализации значимых образовательных и научных проектов, углубления взаимосвязи между образованием, наукой, экономикой с учётом специфики того региона, где эти кампусы располагаются", - указал Мишустин.