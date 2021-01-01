Во Франции почти 150 человек пожаловались на уколы неизвестным веществом во время фестиваля

Манон и Зоя были незнакомы, свел странный случай - обеих на музыкальном фестивале уколол неизвестный. В одну из них иглу вонзили на улице. Другую застали врасплох в ночном клубе. Этим девушкам еще повезло. У остальных - тошнота, потом головные боли. По последним данным, о нападении со шприцем сообщили уже почти 150 человек. А ведь шли на музыкальный фестиваль, чтобы развлечься, пишут в соцсетях возмущенные француженки. Но вместо дозы бесшабашного веселья получили острые приступы паники и страха.

Жалуются в основном мадемуазель. Впрочем, в числе пострадавших есть и молодые месье, говорят в полиции. Оно и понятно: этот праздник музыки в стране особенно любим. Вот уже 43 года подряд на улицы французских городов высыпают миллионы людей. Танцы, песни традиционно затягиваются до утра. Сейчас в стране стоит жара, так что прошедшие выходные выдались знойными во всех смыслах.

В Париже идет следствие. Поступают заявления и по всей стране. В Ангулеме задержаны четверо. В Метце под подозрением двое. По следам от шприцев всего удалось арестовать 12 человек. Все мужчины.

"Многие жертвы теряли сознание в госпитале. Мы предполагаем, что было использовано вещество довольно сильного действия", - отметил Давид Гизлери, пресс-секретарь полицейского национального департамента Мозель.

Все происходило быстро, в толпе. Впрочем, такая картина преступления уже описана в сводках. Началось еще в 2021-м в Великобритании. Тогда после вечеринок и фестивалей молодежь стала замечать на теле странные следы. Потом похожие преступления появились на континенте. В прошедшие два года в Европе жалоб от уколотых в толпе было особенно много.

"Это может быть эффект массового психоза. Человек утверждает, что его укололи, он что-то почувствовал. При осмотре мы не находим ничего! Ни укола, ни каких-либо следов воздействия транквилизаторов. Посторонних веществ не выявлено. Трудно понять, кого действительно укололи, а кто просто сильно впечатлился", - говорит Жульен Туку, медик.

Массовый культурный шок все-таки случился у жителей французской столицы. После танцевальной ночи в Париже жители города раздумывают, как бы привлечь погулявшую толпу к масштабному субботнику.