Трамп выступил с призывом после заявления Медведева

Президент США Дональд Трамп публично ответил зампреду Совбеза России Дмитрию Медведеву на заявление о последствиях удара Вашингтона по Тегерану. Глава Белого дома высказался в своей соцсети TRUTH Social.

"Я правильно услышал, что бывший президент России Медведев небрежно бросается словом на "Я" и говорит, что он и другие страны готовы поставить ядерные боеголовки Ирану? Он действительно это сказал, или мне это просто показалось?" — написал Трамп.

Американский лидер не скрывал своего возмущения и потребовал, если эта информация подтвердится, сообщить ему немедленно. "К слову на букву "Я" не следует относиться так небрежно", — подчеркнул Трамп и тут же похвастался американскими атомными подводными лодками.

Президент США уверен, что "самое сильное и лучшее снаряжение, которое у Америки есть — это атомные подлодки". По словам главы Белого дома, эти субмарины на 20 лет опережают всех конкурентов. "Это самое мощное и смертоносное оружие, когда-либо созданное", — отметил Трамп.

Напомним, США в ночь на 21 июня нанесли удары по трем ядерным объектам Ирана. Была повреждена инфраструктура в Натанзе, Фордо и Исфахане. По словам американского президента, целью удара было ограничение ядерных возможностей Ирана. Трамп заявил, что Тегеран должен согласиться "закончить эту войну", и пригрозил куда более серьезными последствиями.

Дмитрий Медведев прокомментировал удар, отметив, что такими методами США ничего не добьются. "Чего добились американцы своим ночным ударом по трем точкам в Иране? Ряд стран готов напрямую поставить Ирану свой ядерный боекомплект", — написал Медведев в своем микроблоге.